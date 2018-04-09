刘鹤：坚决打好防范化解金融风险攻坚战

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤昨天（8日）参加中国银行保险监督管理委员会揭牌仪式时强调，要坚决按照中央有关决策部署，全力做好防范化解金融风险攻坚战各项工作，真正开好头、起好步，展现新面貌，作出新贡献。

中新社引述刘鹤表示。要充分认识金融监管体制改革的重要性和紧迫性，牢固树立“四个意识”，努力增强“四个自信”，切实把思想和行动统一到中共中央关于深化党和国家机构改革的决策部署上来。此外，认真履行好中央赋予的各项职责，不辜负中共中央和中共总书记习近平的重托。

刘鹤指出，金融监管体制改革是整个机构改革的重要组成部分，改革方案是以习近平为核心的中共中央统筹经济金融工作全局，作出的战略性顶层设计。

此外，也是中央经过反复考虑、慎重研究决定的，对解决金融监管交叉和监管空白。逐步建立现代金融监管框架，打好防范化解金融风险攻坚战，具有重大意义和深远影响。

刘鹤强调，中国银行保险监督管理委员会干部队伍要努力做到“忠、专、实”的要求。

他指出，“忠”就是要坚决维护以习近平为核心的中共中央权威和集中统一领导，忠于祖国、忠于人民、忠于职守。把监管工作全面纳入法治轨道，树立良好职业道德，爱岗敬业、勤勉尽责，努力保护消费者利益。

“专”则是要崇尚专业主义精神，拥有充足的专业知识储备，保持高水平专业水准。要把握全球经济金融格局，认清经济金融全球化发展趋势，准确研判宏观经济形势，深刻理解国民经济循环流转周期，了解国际金融监管制度最新变化，结合中国实际制定专业、精细、可预期的审慎监管政策，提升专业执法水平，处理好防范风险与鼓励创新的关系。

“实”是了解情况要实，甄别问题要准，防范化解风险要出实招、见实效，以钉钉子的精神和扎实的工作作风担当奉献，守土有责。要说老实话、办老实事、做老实人。

刘鹤强调，改革目标和任务已经明确，要抓住关键环节和时间节点，扎实有序推进各项工作。要全面加强中共的领导，加强廉政建设，认真做好干部队伍思想工作，关心干部，回应诉求，加强正向激励。

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