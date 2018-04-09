中国五部门：昨起禁向朝出口与大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项技术

中国商务部和海关总署等五部门昨天（8日）联合发布公告称，公告执行之日起，禁止向朝鲜出口与大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项和技术、常规武器两用品。

据路透社今天（9日）报道，昨天稍晚刊登于中国商务部网站的公告也称，为执行联合国安理会第2375号决议，根据《中华人民共和国对外贸易法》第十六条和第十八条规定，增列禁止向朝鲜出口的两用物项和技术清单。

清单显示，与大规模毁灭性武器有关的两用物项、材料、设备、货物和技术，包括适用于操作放射性材料时使用的手套箱、中子学计算/建模软件、辐射输运计算/建模软件、用于生产氟的电解槽、硝酸（质量浓度≥20%）等。

常规武器两用品则包括专为”飞机”或航空航天用途设计、用含氟聚酰亚胺，或氟化磷腈弹性体制成，且含量在50%以上（按重量）的密封件、垫片、密封剂或燃料储箱、适用于专门设计或改装用于防护化学战（CW）制剂等的全脸式面具、滤毒器、防护服、手套、鞋，以及探测系统和净化设备、部分电起爆设备和装置等。

此前数据显示，中国2月对朝鲜的燃料出口保持在少量水平，并且没有出口玉米和稻米。在平壤核与导弹计划导致朝鲜半岛局势紧张之际，中国对朝贸易量数月来持续下降。

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