中国最高法：积极开展扫黑除恶专项斗争

中国最高人民法院党组成员、副院长姜伟昨天（8日）表示，要积极开展扫黑除恶专项斗争，努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

据中新社报道，姜伟是在北京出席全国法院扫黑除恶培训班开班仪式时，作出上述表示。

据报道，今年1月，中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》。《通知》指出，为保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，中共中央、国务院决定，在全国开展扫黑除恶专项斗争。

据了解，昨天至星期天（15日）将连续举办两期全国法院扫黑除恶培训班，共有800名来自全国各高、中级法院的刑事审判庭庭长、审判长，以及部分基层法院的主管副院长参加。

姜伟说，举办全国法院扫黑除恶培训班，将全方位提升法律政策水平，为中国全国法院系统深入开展好扫黑除恶专项斗争，奠定坚实基础。

姜伟也表示，中国各级法院及审判人员要深刻认识扫黑除恶斗争的重要性、紧迫性，增强斗争的自觉性和坚定性，以高度的责任感、使命感，全力以赴地投入到专项斗争中去。

姜伟要求中国各级法院及审判人员，进一步增强严格依法办案的信心与能力，提高黑恶势力犯罪案件的审判质效，学会在司法实践中主动发现和解决新问题。此外，也将培训成果向更大范围传播拓展，带动扫黑除恶审判水平的整体提高。

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