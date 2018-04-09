港政界人士批戴耀廷：并非仅发表学术心得 鼓吹“港独”必违法

香港非法“占中”三名发起人之一的戴耀廷近日在台湾发表“港独”言论，引发香港社会各界连日批评。针对其以言论、学术自由推卸责任，香港多名官员和政界人士昨天（8日）表示，鼓吹“港独”必然违法，并指戴耀廷并非只是发表学术心得。

中通社引述香港特区政府教育局长杨润雄表示，言论自由、学术自由一直是特区政府坚持的信念。但同时大家也明白，香港作为国家的一部分，“港独”不符合宪法和《基本法》；普遍市民大众也同意，“港独”对香港的发展并没有好处。

杨润雄指出，在香港社会，不同人士可以就不同事情表达其意见。但戴耀廷所言内容究竟是学术讨论，又或是鼓吹或推动“港独”，大家会就每一件事实去作判断。

至于戴耀廷是否适合继续在大学任教，杨润雄认为，正如香港特首林郑月娥已说过的，有关个别教授在院校的教职问题，是由大学自己自行处理的。

港区全国人大代表谭志源则表示，不认为戴耀廷的言论属学术研究，并强调学术自由有一定限制，鼓吹“港独”必然违法。此外，戴耀廷并非普通平民白姓，曾经带头推动非法“占中”。

香港立法会前主席曾钰成表示，戴耀廷发表“港独”言论的场合立场鲜明，认为戴耀廷并非只是发表学术心得。

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