邱腾华回应中美贸易争端 无意调低今年香港出口增长预测

香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华，昨天（8日）回应近期美国挑起的贸易争端时表示，美方清单对香港影响较大，当中涉及600亿元港元（100.47亿新元）货品。但目前的整体环境仍向好，香港无意调低今年6%的出口增长预测。

中通社引述邱腾华介绍，美国向进口钢铝加征关税的措施，对香港的影响严重。因为是无理加之于香港身上，特区政府已两次向美方提出交涉，目前正等候美方的回应。

他表示，下一步如果香港要求美国豁免不成功，可能需要在世贸组织（WTO）方面做一些工作。

邱腾华指出，分析中美互相向对方开出的500亿美元（657.62亿新元）关税清单，美方清单对香港影响较大，当中涉及600亿港元货品；中方的清单则涉及50亿港元货品。

尽管如此，邱腾华称，目前的整体环境仍向好，无意调低香港今年6%的出口增长预测。

他强调，在任何贸易战中，其实双方都不会赢，任何一方都需要考虑自身的经济成本。目前仍未知美方威胁再向1000亿美元中国商品征税措施涉及的范围，但相信如果征税范围大，对美国会带来一定影响。

香港特区政府方面，邱腾华介绍已做好三方面准备，包括客观准确分析影响、通过驻外办事处等进行游说，以及居安思危，继续扩阔市场。

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