柯文哲呛参选要公布帐户 丁守中：这本来就是应尽本分

近日台湾许多名嘴及台北市长柯文哲前幕僚，纷纷爆料2014年选举帐目不清问题，柯文哲前天（7日）则公开回呛，称“2018年有胆的就全部公开选举帐目，看你多会选。”对此，中国国民党台北市长拟参选人、前立委丁守中回应说，公开选举帐目是政治人物应尽的本分，没什么好来说嘴。

中通社昨天（8日）引述丁守中表示，柯文哲是出了状况很会装傻卖乖的政治人物。选举帐目本来就应该清清楚楚，这是一个身为政治人物基本该遵守的法律规范。

丁守中指出，柯P之前被人质疑，有一笔500万元（新台币，下同，22.49万新元）的单据，仅是文具店买来的收据自填报帐，简直不可思议。他呼吁柯文哲别转移焦点，先说清楚讲明白。

丁守中表示，现有关于政治人物选举帐目、财产申报的政治献金法，或是阳光法案，都是自己在担任立委任内全力推动的法案。

丁守中说，自己过去这么多次选举向来清清楚楚，所有帐目也完全清楚申报，“这是身为政治人物本来就应该做的事情。”

民进党台北市长拟参选人姚文智则质疑说，到底柯文哲的选举支出如何，是不是要先和社会大众说清楚。

姚文智也指出，根据媒体报道，柯文哲的所有政治献金收入，营利事业捐赠收入只有864万，总收入则有1.4亿元，营利事业捐赠占全数募款经费6%。其中上市公司只有一家，仅36万元。

姚文智说，过去都相信柯文哲的经费都是来自于民间的捐款，不和财团挂勾；以前以为这真的是超完美的捐款。不过，如今看到他的上市公司捐款比例这么低，根本就不符合常理。

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