周文重：特朗普美经济问题“药方”没开对

博鳌亚洲论坛秘书长周文重在博鳌亚洲论坛年会期间表示，当前美国经济出现的问题不能采取贸易保护主义政策来解决，美国总统特朗普的“药方”没有开对。

据中新社今天（9日）报道，近期升温的中美贸易摩擦问题成为年会上的一大热点。周文重指出，美国2017年储蓄额只占世界的2.6%，但却以占世界4.4%的人口消费了世界商品总额的22%。由此可见，美国经济的主要问题在于过度消费而导致储蓄率下降。

周文重表示：“特朗普目前所采取的保护主义政策能持续多久，要打一个很大的问号。”

他指出，保护主义实际上是没有出路的，“这个已经为历史所证明，没有哪个国家可以通过贸易保护主义解决它自己面临的经济问题”。

周文重认为，美国存在的问题靠保护主义不能解决，因为美国目前经济空心化，发展虚拟经济，产业向境外转移。特朗普采取贸易保护主义政策，很大程度上可能考虑到美国国内政治因素，即兑现竞选期间的承诺。但当前保护主义政策所引起的中美贸易摩擦加剧，已引来美国中西部农业州的广泛批评。

在相关会议上发布《亚洲经济一体化进程2018年度报告》的对外经济贸易大学副校长林桂军则说，2018年新兴经济体发展面临最大的不确定性就是贸易形势的发展。

林桂军指出，目前贸易保护主义现象已不是抬头升温，而是非常强烈，“任何贸易保护主义措施都解决不了本国的经济问题，自由贸易是经济增长的源泉，开放带来进步，封闭必然落后”。

面对保护主义的思潮上升，亚洲国家应怎么办，周文重说，世界经济的发展离不开亚洲，世界经济三分天下亚洲有其一，当前亚洲国家相互间联系在加强。

他指出，根据有关数据统计，亚洲国家间的相互贸易量实际上已经超过了亚洲和欧盟的贸易量，也超过了亚洲和北美地区的贸易量。这得益于亚洲区域的一体化；亚洲国家应该有能力来实现自己的发展目标。

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