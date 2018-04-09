社科院专家：中国大规模抛售美国国债可能性很小

在中美贸易摩擦持续升级之际，中国社科院世界政治与经济研究所研究员、所长张宇燕昨天（8日）在博鳌亚洲论坛上表示，不能完全排除中国抛售美债的可能，但大规模抛售的可能性很小。

经济观察网引述张宇燕称，在处理贸易问题时最好做好分割，贸易问题就是贸易问题，金融问题要放到金融方面去考虑。这样分割会在金融和贸易之间有一道防火墙，更有助于解决贸易上的争端。

张宇燕表示：“我们一旦抛售美国国债势必逼他提高利率，对美元的影响、其他投资者的影响都会很大。有没有抛售美债的可能呢？我觉得不能完全排除，但是这种可能性很小。”

张宇燕指出，如果中国用金融的手段解决贸易争端，就会导致影响面不断蔓延，事情恐怕更难处理。贸易和金融切割以后更有利于双方理性，特别是美国能够理性地处理贸易问题。

据其分析，从更大的范围来看，中美是当今世界最重要的两个经济体，中美关系的稳定不仅仅对两国，而且对整个世界都是非常重要的。所以在中国是否选择抛售美国国债这个问题上，还是应该头疼医头、脚疼医脚。

路透社今天指出，截至1月底，中国持有约1.17万亿美元（1.54万亿新元）美国公债，是美国最大的外国债主，持仓规模仅次于美国联邦储备理事会（美联储）。中国削减美债持仓的任何行动，都将对美国金融和全球投资者造成很大损害，将会推高债券收益率，并让美国联邦政府的举债成本升高。

对于中方会否抛售美国公债进行反击时，财政部副部长朱光耀上周三（4日）重申了中国在外汇储备方面的一贯政策，称中国是国际资本市场负责任的投资者；中国要确保投资的安全性，保护人民财产的安全。

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