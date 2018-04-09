中国ARJ21客机完成冰岛大侧风试飞凯旋归来

中国商用飞机有限责任公司（中国商飞公司）昨天（8日）透露，中国自主研制的ARJ21-700客机第104架试飞飞机，远赴冰岛完成大侧风试飞后，当天凯旋归来。北京时间下午3时，ARJ21-700试飞客机在“离家”41天、往返2万多公里航程后，平稳降落在西安阎良机场，其欧洲冰岛大侧风试飞之旅画上圆满句号。

据中新社报道，冰岛大侧风包线扩展审定试飞成功，标志着ARJ21-700客机具备适航规章要求的全部气象条件下的安全运营能力。这对拓展飞机运营环境、提高飞机市场运营效率具有重要意义，为ARJ21客机进一步拓宽市场、扩展运营范围扫清了障碍。

据报道，此次大侧风试飞也填补了中国运输类飞机30节以上大侧风试飞的空白，也为中国后续民用飞机机型开展国际试飞，提供了宝贵经验。

中国商飞公司介绍说，此次冰岛大侧风试飞，是继2014年北美五大湖地区自然结冰试飞之后，ARJ21-700客机第二次飞赴国外，开展特殊气象环境下的试验试飞。

飞机于2月27日从西安出发，3月5日飞抵冰岛凯夫拉维克国际机场。3月26日，中国试飞员赵志强、陈明驾驶ARJ21-700客机在凯夫拉维克国际机场执行了六个起飞和六个着陆。

数据显示，试飞客机起飞阶段侧风最大瞬时风速47.4节（约为每小时87.78公里，相当于九级烈风），平均风速38.4节（约为每小时71.11公里，相当于八级大风）；着陆阶段，最大瞬时风速48.7节（约为每小时90.19公里，相当于10级狂风），平均风速35.2节（约为每小时65.19公里，相当于八级大风），全部超过中国民用航空规章规定的25节（约为每小时46.3公里，相当于六级强风）风速要求，成功完成大侧风操稳、动力装置试验点，圆满完成此次大侧风试飞目标任务。

据了解，抗侧风能力是飞机一项非常重要的性能。ARJ21-700客机在此前型号合格证审定过程中，于中国国内验证了侧风22节条件下的起飞和着陆能力，但受国内机场跑道、侧风风速等环境和气象条件制约，相关试验一直未能继续深入开展。

凯夫拉维克国际机场当地则常年有30节以上大风，有利于捕捉到更大侧风的试验气象。中国商飞公司决定ARJ21-700客机今年3月前往冰岛，开展大侧风包线扩展审定试飞。

ARJ21-700是中国首款投入商业运营的喷气客机，现有中外客户21家、订单453架。其2014年底取得型号合格证，2016年6月首航，2017年9月获得生产许可证，正式进入批量生产交付阶段。

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