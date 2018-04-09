国家统计局：中国工业和服务业发展质量效益继续提升

中国国家统计局工业司今天（9日）发布消息，指今年以来，中国工业和服务业发展质量效益继续提升。

据中新社报道，首先是工业发展质量效益持续改善。从工业生产看，工业增加值增速有所加快，生产结构持续优化。

今年1-2月份，中国规模以上工业增加值同比实际增长7.2%，增速比上年12月份加快1.0个百分点，比上年同期加快0.9个百分点。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.9%和8.4%，增速分别比规模以上工业快4.7和1.2个百分点。

从工业企业运营情况看，工业企业收入起步向好，盈利能力增强。

1-2月份，中国规模以上工业企业主营业务收入同比增长10%，增速比上年12月份加快1.2个百分点。工业企业利润同比增长16.1%，增速比2017年12月份加快5.3个百分点，保持快速增长势头。

从工业企业财务情况看，工业企业资产使用效率改善，去杠杆、降成本成效持续显现。

2月末，规模以上工业企业资产负债率为56.3%，同比降低0.8个百分点。1-2月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本费用为92.4元（人民币，下同，19.25新元），同比减少0.27元。

其次是服务业继续保持稳中向好发展态势，经济效益持续提高，新动能加快成长。

从服务业生产看，服务业保持较快增长，服务业新动能加快成长。1-2月份，全国服务业生产指数同比增长8%。信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业等现代服务业引领作用不断增强。

从服务业企业情况看，服务业企业营业规模稳中有升，服务业小微企业综合经营状况创近四年最佳开局。对5.3万家服务业小微企业调查显示，一季度，83.9%的企业反映经营状况良好和平稳，比上年同期提高1.6个百分点。

此外，居民收入和财政收入与经济发展同步增加。2017年，全国居民人均可支配收入实际增长7.3%，增速比上年加快1个百分点，继续快于GDP和人均GDP增速。

从政府收入看，实体经济发展带动财政收入增长加快。1-2月份，全国一般公共预算收入同比增长15.8%。

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