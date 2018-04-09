发改委专家：中美贸易摩擦对中国宏观经济运行影响不大

据中国国家发展和改革委员会消息，近期，中美贸易摩擦持续升级，国家发改委宏观经济研究院常务副院长王昌林综合分析称，中美贸易摩擦将对中国经济产生一定影响，但总体影响不大。

中新网今天（9日）引述王昌林称，由于中国经济当前稳中向好且长期稳定向好，市场回旋余地大，发展动力足、韧性强，中美贸易摩擦将对中国经济产生一定影响，但总体影响不大，具体可解读为以下几点：对中国就业影响有限；对中国物价影响可控，以及对中国市场影响不大。

对中国就业影响有限。当前中国经济呈现稳中向好的态势，供给侧结构性改革深入推进，内需稳步扩张，为应对中美贸易摩擦奠定坚实的物质基础。

本次美国“301调查”所涉及的500亿美元（657.62亿新元），只占2017年中国对美国出口的11.6%，占中国总出口的2.2%。初步测算，即便500亿美元出口商品有所下降，对经济增速的影响不到0.1个百分点，中国完全可以实现经济增长6.5%左右的预期目标和城镇新增就业1100万人以上、城镇调查失业率5.5%以内的目标。

一方面，中美贸易摩擦直接带来就业岗位净减少的规模有限，风险完全可控。机械设备、医药、钢铁有色等行业不是劳动密集型行业，部分企业对美出口额小幅下降不会引起大规模裁员。同时，考虑到部分出口商品可以转向其他国家或者国内市场，就业岗位实际受到的冲击将会更小。

另一方面，中国就业市场空间广阔。近年来，中国新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，服务业在经济增长中的比重不断提高，经济增长拉动就业的能力显著提升。同时，中国城镇化进程不断加快和乡村振兴战略的推进，也为劳动力就业提供了广阔的市场空间。

对中国物价影响可控。总的看，中国对美大豆、猪肉等进口农副产品加征关税，对国内CPI影响相对有限。近年来，中国从美进口量最大的农产品是大豆，进口值在130至160亿美元，占从美进口农产品总额的60%左右。

从产业链看，大豆主要通过影响油脂、饲料、豆制品价格来影响CPI。目前，中国国内油脂供应比较充足，尽管加征关税后豆油价格会有所上涨，但棕榈油等丰产会发挥替代效应，整体上油脂价格仍将保持低位。

饲料方面，大豆粕在饲料中比重较小，近期猪肉价格下跌导致豆粕用量进一步缩减，未来即使豆粕价格涨幅扩大，对肉价影响也相对有限。

豆制品方面，占食品类CPI的权重较小，影响更为有限。据初步估算，假设大豆价格上涨25%，将拉升国内CPI约0.25个百分点，平摊到全年，预计CPI波动中枢将保持在2.4%的水平，仍在3%的调控目标之内。

进一步考虑其他国家农副产品对美进口品的替代效应，中国对美大豆、猪肉等加征关税的反制行动对国内物价水平的影响将会更低。

相反，中国选择大豆对特朗普政府进行反制将会对美国经济会产生较大冲击。中方研究表明，若中国选择全面禁止进口美国大豆，由于中国需求量很难被其他国家替代，将导致美国相关行业国内增加值减少129亿美元，就业减少达8.6万人。

从PPI看，由于中国对美直接出口的钢材、铝制品、化工品规模有限，美国对中国相关出口品加征关税，对PPI影响有限。

对中国市场影响不大。从供给侧来看,美国对中国500亿美元出口商品征收25%的关税，将逐步沿着产业链和价值链上下游进行转嫁，最终结果会由出口商、上游原材料、零部件供货商以及美国采购者共同承担，并不会完全由中国企业负担。

此外，中国出口企业不仅可以选择内销市场和其他国家出口市场进行对冲，而且还会有企业库存周期进行源头化解。

从需求侧来看, 近年来，随着中国国内消费市场不断拓展，对高端商品的需求不断增加，美对中国加征关税的产品市场可以部分转向内销。据测算，2018年中国社会消费品零售总额有望首次超过美国，达到40.4万亿元人民币（8.42万亿新元），成为全球最大零售市场。

从汇市看，国际市场并不看好美国单方面挑起的贸易战，近期美元指数超预期疲弱就是其中一个例证。考虑到特朗普新政红利可能进一步衰竭，欧日等非美经济体持续复苏态势明朗，美元指数将大概率维持震荡下行态势，这意味着人民币未来还有一定升值压力。

但是，考虑到国内宏观经济稳中向好、企业效益持续改善、物价水平低位运行等积极因素，预计全年人民币汇率有望保持双边波动态势，汇率预期基本稳定。

从债市看，尽管贸易战使美国中长期经济增长转弱，但在短期通胀高企情况下，预计美联储今年内还将加息两至三次。届时中国国内债券市场收益率，将会出现阶段性高位震荡，全年来看将基本延续稳定运行态势。

从股市看，尽管美国挑起的贸易争端可能会影响中国相关进出口行业效益，但伴随供给侧结构性改革的进一步深化，国内经济将保持高质量发展态势，产业结构持续优化、消费升级顺利推进、企业盈利能力不断增强，都将为股市温和上行营造良好的基本面。

王昌林表示，总的看，中国经济潜力足、韧性强，市场回旋余地和腾挪空间大。只要中国认认真真办好自己的事，不被人牵着鼻子走，充分发挥优势，按照推动高质量发展的要求，围绕现代化经济体系建设，扎实有序推进改革开放，着力激发内生活力和动力，完全能够实现经济持续平稳健康发展。

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