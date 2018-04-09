周小川出任博鳌论坛副理事长

刚刚卸任中国人民银行行长的周小川今天（9日）迎来新职务：博鳌亚洲论坛副理事长、中方首席代表。

据澎湃新闻报道，博鳌亚洲论坛今天上午产生新一届理事会，周小川出任博鳌亚洲论坛中方首席代表。根据章程规定，中方首席代表为理事会当然理事，并担任副理事长。此前，博鳌亚洲论坛副理事长、中方首席代表是原中共中央政治局委员、国务院副总理曾培炎。

刚满70岁的周小川，从2002年底开始担任中国人民银行行长，并于今年3月19日卸任，任职时间长达15年。

此外，2013年3月至2018年3月，周小川还担任了十二届全国政协副主席。在历任央行行长中，周小川既是任职时间最久的，也是最具国际影响力的一位。

过去10余年，“可以灵活运用国际主义和多边主义语言”的周小川，被西方媒体视作中国金融政策的最佳发言人。

在执掌央行期间，周小川推动濒临技术性破产的国有商业银行股改，稳步推进人民币汇率改革和利率市场化改革，并力促人民币成功入篮。

在2002年年底接掌央行之前，周小川曾执掌国有商业银行，并担任中国证监会主席。他还两度荣获孙冶方经济科学奖。

在卸任央行行长之前，周小川率团赴阿根廷布宜诺斯艾利斯，出席了二十国集团财长和央行行长会议，此后还访问了巴拿马与特立尼达和多巴哥。

在巴拿马期间，周小川分别会见了巴拿马总统巴雷拉、副总统兼外长德圣马洛、经济财政部长德拉瓜尔迪亚，以及银行总署秘书长阿道尔夫比亚。在特立尼达和多巴哥期间，周小川分别会见了总理罗利、财政部长英伯特。

周小川此前在中国人民银行的两个职位行长和党委书记，分别由易纲和郭树清接任，其中易纲为行长、党委副书记，郭树清为党委书记、副行长。

根据博鳌亚洲论坛的章程，理事会为博鳌会员大会的最高执行机构，向会员大会负责；理事会理事由论坛正式会员在会员大会上以简单多数通过方式产生。

在博鳌亚洲论坛，作为副理事长的周小川，工作内容主要有四项：

1、根据协助理事长行使职责；

2、在理事长不能履行其职责时，代为行使理事长职责；

3、支持和指导论坛及秘书处的日常事务；

4、行使理事会赋予的其他职责。

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