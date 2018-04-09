林毅夫：2025年中国将步入高收入经济体行列

北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫今天（9日）在博鳌亚洲论坛年会上表示，未来10年中国能保持6%的年均GDP增长率。到2025年，中国会成为第二次世界大战后，第三个从低收入经济体行列步入高收入经济体行列的经济体。

此前两个实现跨越式发展的经济体依次是韩国和台湾。

中新社引述林毅夫表示，到2025年，全世界将有39%的人生活在高收入经济体中，较之现在会翻番。到2030年，中国有可能成为全球第一大经济体，即使是考虑了汇率因素，也是如此。届时，中国每年将贡献全球GDP增量的30%以上。

1978年中国开始推行改革开放政策，迄今已经40年。林毅夫说，1978年中国人均GDP156美元（204.8新元），当时世界平均数为490美元。当时，80%的中国人口生活在农村，84%的中国人口生活在“一天一美元”的国际贫困线下。

他表示，1978年到2017年间，中国GDP年均增长9.5%，贸易额年均增长14.8%，“这是非常了不起的增长和开放的表现”。2009年，中国超过日本，成为世界第二大经济体。2010年，中国超过德国，成为最大出口国。2013年，中国超过美国，成为世界最大贸易国。

林毅夫称，从建设社会主义现代化国家和现代化社会的中长期目标而言，中国正在走上一条新的发展之路。

他也表示，坚信在接下来的10年当中，中国能够保持6%的年均GDP增长率，“这也是能满足中国政府和人民各方面目标的增长率”。

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