央行前行长戴相龙：未来10年中国经济增长率在6%左右

中国人民银行前行长戴相龙今天（9日）在博鳌亚洲论坛上表示，未来10年中国经济增长率会在6%左右，至少是5%以上。

据中新社报道，在当天举行的“亚洲经济预测”分论坛上，戴相龙表示，今后20年，甚至到本世纪中叶，亚洲仍将是世界经济增长最快的地区。

他指出，其中很重要的原因就是中国发展强劲，印度经济增速会更快，中、日、韩合作会加强。此外，“一带一路”建设会给亚洲带来新的机遇。

对于中国经济的未来，戴相龙表示，近年来中国经济增速逐渐下降，这不是经济衰退的表现，而是中国主动、自觉、有效调整经济发展战略。未来中国经济发展更加注重质量。

戴相龙建议，中国经济要实现更好的增长，就要进行供给侧结构性改革，创建高新技术产能，去掉落后产能。

他表示，2016年中国仅债券违规就有2500家企业，涉及违约资金15万亿元人民币（3.13万亿新元），因此中国最紧迫的去产能就是债务问题。

他同时表示，中国要改善资本供给。世界前10名投资银行，中国榜上无名。中国最大的证券公司的收入还不及摩根大通的十分之一。中国要提高社会资本供给能力，培育更多具有国际竞争能力的投资银行。

戴相龙也提醒说，中国要改善住房供给，防止房地产泡沫。

他表示：“改善这些供给，中国经济一定会得到稳步发展。”

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