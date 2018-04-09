韩国瑜宣布投入国民党高雄市长初选

中国国民党高雄市党部主委韩国瑜今天（9日）宣布投入国民党高雄市长初选。他表示，如能当选高雄市长，会以股票上市公司的经营方式为高雄冲经济。

据联合新闻网报道，韩国瑜表示，初选民调开始时即会请假参选；中央党部的资源虽仍是“只闻楼梯响、不见人下来”，但有口头承诺，已经很安慰了，会认真、勇敢打这场选战。

对于民进党高雄市长参选人陈其迈，韩国瑜表示，期盼未来有公平、公正、公开的君子之争。韩国瑜指出，自己和陈其迈最大的不同，是陈其迈有民进党中央及地方主政的包袱，以及民进党中央党部的压力；这些包袱和压力他都没有。

针对韩国瑜宣布参选，已宣布参选高雄市长的国民党立委陈宜民表示，争取代表国民党选高雄市长的决心至今不变。他表示，期盼党中央能比照新北市模式，办理高雄市长初选民调，并且举办政见辩论，让高雄市民公评参选理念及人选。

据报道，韩国瑜今天在国民党高雄市党部礼堂宣布参选，国民党提名要参选云林县长的张丽善、全国公务人员协会理事长李来希、高雄市议会国民党团、国民党要参选高雄市议员者、基层里长，以及数百支持者到场力挺。

韩国瑜先发表参选声明，随后接受媒体询问。由于立委陈宜民已宣布参选高雄市长，媒体提有关初选民调的问题。

韩国瑜说，初选民调会由中央党部举办，民调开始日，就是他请假时。目前国民党高雄市议员和里长提名还有许多事要协调，他必须把这些事都处理妥当。

对于为高雄拼经济，韩国瑜表示，如有机会当高雄市长，会颠覆台湾自治史上的经验，会用股票上市公司总经理的角色来经营高雄市，董事会就是议会，议长就是董事长，280万市民就是股东，整个高雄市就是要赚钱，就是要发展经济，就是要冲百业，就是要年轻人回来。

韩国瑜表示，高雄经济冲起来之后，观光客大量增加，各方面的税收不停增加，就可以把很多经费投注在下一代。下一代的教育比我们这一代人更好，是这一代人的责任。

韩国瑜强调，要全力冲经济，全力培养下一代，全力打造高雄经商、招商引资最好的经济条件。南台湾全部要拼经济，再也不要意识型态、政党对抗、泛政治化，再也不要说“我们要爱台湾、台湾人出头天”；韩国瑜质问，因为不爱台湾，难道要爱菲律宾吗？

韩国瑜表示，这是他对南台湾、对高雄市选民神圣的承诺，那些废话、空话都不要说，就是务实拼经济。

对于国民党中央党部的资源，韩国瑜表示，新娘子要结婚、未见白纱礼服，只闻楼梯响、未见人下来，但有口头承诺，已经很安慰了。他表示，不管如何，路再困难，都会认真、勇敢地走下去。

免费试阅14天