港路政署下午将交代港珠澳大桥防波堤事宜

港珠澳大桥东西人工岛岛头防波堤疑被海浪冲散事件持续发酵，负责代表港方监督工程的路政署署长钟锦华，今日(9日)下午5时将在何文田路政署办公室会见传媒交代防波堤事宜。

据香港01报道，上周初有网民在社交平台上载港珠澳大桥东人工岛航拍照片，显示人工岛西面即接驳隧道一端的防波堤参差不齐，惹来“崩角”疑云。

港珠澳大桥管理局先后发文解释防波堤上扭工字块(又称弱波石)是随机安放，但非随意安放，现行方案实可靠有效。

但有资深土木工程师表示，翻查有关规范文件后，发现与大桥管理局之前的回应有矛盾之处。称规范列明扭工字块体要至少两排，不能单排存在，然而大桥管理局于4日的新闻稿指出，为保证人工岛东西两岸的承载力均匀过渡，故进行了“沉管隧道顶部回填防护荷载的减载设计”。

及至昨日路政署署长钟锦华赴珠海与大桥管理局开会。大桥管理局副局长余烈对部份位置弱波石疏落搬出新理据，他向传媒表示，由于人工岛西面风浪不算大，故以水下定点随机方式摆放弱波石，互相之间有勾连，以起防护作用，重申并非随便乱放，又指香港有香港做法，内地有内地做法，不应为此炒作。

今日，土木及结构工程师苏耀坤出席电台节目，形容余烈“死鸡撑饭盖”，又称“扭工字块”不能出现缺口，否则会令防波堤倒塌，又指此道理“小朋友都知道”。另外，曾做填海工程的资深土木工程师倪学仁则出席另一电台节目，质疑消波块的设计厚度及标准，又称其重量与香港设计相差数倍。



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