蚂蚁金服完成董事长“交接棒” 马云赞长江后浪推前浪

蚂蚁金服集团再次完成“交接棒”。阿里巴巴董事局主席马云今天（9日）向员工发出了一封内部信宣布，彭蕾将卸任蚂蚁金服董事长，蚂蚁金服首席执行官井贤栋将兼任董事长一职。

据中新社报道，对于上述调整，马云评价称：“这是蚂蚁历史上最重要的领导团队更替，不仅仅是为了传承，更重要的是蜕变。长江后浪推前浪，前浪方可闲庭信步，这是人材队伍上最大的成功。”

马云在内部信中公布了彭蕾未来的工作安排，她将通过Lazada（来赞达，东南亚地区最大的在线购物网站之一）响应执行和探索“一带一路”倡议，同时还会继续延续之前在女性和儿童权益保护方面的工作。

据报道，井贤栋于2007年加入阿里巴巴，曾任支付宝首席财务官，2014年蚂蚁金服成立后出任首席运营官，2015年6月起，担任蚂蚁金服总裁。2016年，在蚂蚁金服成立两周年的时候，井贤栋从彭蕾手中接下了蚂蚁金服首席执行官的接力棒。

在井贤栋执掌蚂蚁金服期间，蚂蚁金服确立了科技、责任、全球化三大战略，完成了B轮融资。

马云在信中对井贤栋评价说：“他心怀星空，却能脚踏实地，能够看到未来，也能把握现在。”

据报道，在合适的时机交棒年轻人，是阿里巴巴的传统和惯例。过去九年，在管理层交棒的关键时间点，马云一共发出过六封类似的信：最早始于2009年9月，阿里巴巴的“18罗汉”辞去创始人职位，马云也是通过写信的方式，宣布阿里进入合伙人的时代。

2013年5月，马云辞去阿里巴巴集团首席执行官一职，交棒陆兆禧时曾表示，“这是阿里集团CEO接班人制度的第一次执行，未来我们还会有很多次”。

目前，蚂蚁金服员工的平均年龄是31.3岁，“80后”和“90后”占了92%。在阿里巴巴的管理团队中，“80后”占比已经过半，包括淘宝总裁蒋凡，就是一位“85后”。

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