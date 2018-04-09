董明珠：贸易战不应发生 谁产品最好就该用谁的

4月9日，在博鳌亚洲论坛年会“未来的生产”分论坛上，格力电器董事长董明珠谈到中美贸易战，她认为贸易战不应该发生。既然是国际化就应该敞开大门，谁的技术最先进谁的产品最好就应该用谁的。

据21财经搜索报道，董明珠被问及，几年前格力还有8万名员工，现在已经降到了6万人，对于格力电器的这些蓝领工人，有多少人还能保住饭碗，以及对未来十年的看法。

董明珠回应，一个企业的发展，不是简单用自动化替代人工进行减员，而是企业要创造社会价值。格力以前是8万人，产值800亿左右，但是技术开发人员只有1千多人。但是现在研发队伍达到了了1万2千人，产值翻了一倍，达到了1500亿。这个时代真正要淘汰的是不想干事的人。

董明珠说，今天这个时代，国家与国家之间的发展，已经不是单一国家的力量，而是企业的技术创新带来的改变，共赢共享的时代到来了。“我们不能卡别人的脖子，我们所有的发明是为别人带来新的成长，这是我们大数据时代，一个新时代的选择。技术创新是永远存在的，关键是人的创新”。

董明珠说：“现在很多的国际标准都来自于德国、美国甚至于日本，我们中国目前没有，但是我相信一定会有，因为我们有一个心胸，不因为我们过去落后就甘心落后，也不因为你过去先进就代表你永远先进。总之一句话，世界要携手同行，特别是近期发生的所谓贸易战，我觉得不应该发生，贸易战本来就是一种自我保护，而伤害了别人，既然是国际化就应该敞开大门，谁的技术最先进谁的产品最好就应该用谁的”。



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