美媒曝特朗普自行决定对华加税：“他已不受控”

美国总统特朗普4月5日威胁将考虑对中国额外1000亿美元出口商品加征关税的决定，引发美国市场震荡，但他的这一决定似乎并不是深思熟虑的结果。美国媒体当地时间8日报道称，特朗普几乎没有和白宫官员进行任何讨论，“自行”做出了考虑额外加征关税的决定。

据澎湃新闻援引美媒Axios报道称，白宫的高级政府官员从未针对特朗普的这一决定开会、全面讨论这项“历史性威胁”的利弊。特朗普也没有询问新上任的国家经济顾问库德洛（Larry Kudlow）的意见，而是把它当成了既成事实。白宫幕僚长凯利（John Kelly）知道特朗普还想额外加征关税，但没想到特朗普会这么快宣布。协调白宫与国会关系的立法事务主任肖特（Marc Short）则对此事一无所知。

但也并不是所有白宫成员都毫不知情。4月5日早上，白宫高级官员会议上曾提过这个话题。特朗普也曾要求财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）在5日前准备好“威胁的内容”。一名官员透露，姆努钦接受特朗普命令后，告诉了自己的幕僚长，并和贸易代表莱特希泽多次谈话。

然而，一些白宫官员仍为信息不透明忿忿不平。他们认为，特朗普未经实质性的白宫内部辩论就宣布新决定，导致国会措手不及，又引发了市场震荡。 Axios评价称，特朗普已经不受控制，“以危险的速度把美国拉向了贸易战的边缘”。

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