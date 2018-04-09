阁揆自称台独工作者　蔡英文：赖清德是“诚实的人”

台湾总统蔡英文说，行政院长赖清德是个“诚实的人”，才会数度提及自己是“台独工作者”。但她强调，赖清德在两岸政策上仍支持她主张的“维持现状”。

蔡英文昨天接受台湾媒体年代新闻台的政论节目《新闻面对面》专访录影，专访内容今晚播出。

针对节目名嘴就赖清德近来的言论提问，在录影中好几次以“清德”亲切称呼赖清德的蔡英文表示，她并未与赖“特别谈到”相关问题，而她身为总统“要给（行政院长）一定的尊重”。但她强调，赖清德自称“台独工作者”，“大部分都是在立法院被问到的，他在两岸政策上的维持现状和稳定，都是赞同的。”

蔡英文说：“他是个诚实的人，但在政策上还是支持我们维持现状。”

去年接任阁揆后不久， 赖清德就曾在国民党立委的追问下表明其"主张台独的政治工作者、务实台独主义者"的身份。 时隔半年，赖清德上月底再称自己"的确是台独工作者，我主张台湾是主权独立国家"，结果令中共官媒和涉台事务当局强烈反弹，从《环球时报》《人民日报》海外版到大陆国台办都接续发表评论和发声明严词批判。

虽然蔡英文执政后宣示维持两岸现状，但由于她拒绝承认以“一个中国”为核心的“九二共识”，两岸关系从她上任后急冻，官方沟通中断，大陆军事动作也随之升高。

（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

免费试阅14天