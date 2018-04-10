李扬：中国债务尚在安全范围内

中国国家金融与发展实验室理事长李扬9日在博鳌亚洲论坛2018年年会上称，中国的债务尚在安全范围内。

据中新社报道，李扬称，观察一国会否发生债务危机，杠杆率本身并不说明问题，关键要看有无不良债务和不良资产。如果不良资产存在且占比较高，才是问题。由此观之，中国债务问题“迄今为止还没有出现危险信号”。

李扬分析说，中国的债务分政府、企业和居民债务。在居民层面，虽然最近几年杠杆率提高得很快，但不管是按照世界的标准，还是按照中国的标准，都还在安全范围之内。

在政府层面，中国中央政府的债务应当没有问题，资产负债表“非常健康”。中国的地方政府债务问题正在逐步处置。“我们最近通过好几个法律修正案，通过了一些规定，都是要处理这部分问题。我们的统计显示，到去年第四季度地方政府债务的增长已经持平了”。

在企业层面，中国的企业分为民营企业和国有企业。企业的杠杆率在去年年末略有下降，其中民营企业下降得很快，而对于国企杠杆率上升问题，“最近中国政府做出非常强的政策，要解决国有企业的问题，要解决国有企业中的僵尸企业的问题”。

李扬强调，中国政府已经下决心要处理僵尸企业问题，大约计划用三年时间把这个问题基本解决。

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