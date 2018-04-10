马云对话拉加德：贸易争端要用创新方式解决

国际货币基金组织总裁拉加德与阿里巴巴董事局主席马云9日晚间在博鳌进行了一场对话，主题是如何推动世界经济繁荣发展。

据中新社报道，马云表示，要推动世界经济持续繁荣发展，需要把握四大要素，一是维护和平，二是保持开放，三是加强创新，四是推动教育。

马云尤其推崇创新的作用，他表示，当前人类面临的贫困、环境、技术等方面的挑战都可以通过创新来解决，对于旧的问题，老方法无法解决，创新是唯一的解决之道。

他们还特别讨论了开放对于世界经济的重要意义。

拉加德表示，要想实现全球经济的真正复兴，回到危机前的水平，不仅要依靠消费驱动，还需要让投资和贸易驱动增长，但目前内向型政治抬头，孤立主义正在威胁全球贸易的发展。

马云表示，40年前中国打开了市场，获得了快速发展，“没有改革开放，就没有今天的我，我无法想象中国坚持封闭的后果。”

对于近期中美贸易关系日趋紧张的局面，拉加德表示，要更好地理解贸易争端的后果，需要向历史学习。19世纪中期，各国奉行“闭关锁国”的内向政治，那时候极端贫穷的人口占90%，而全球化的今天极端贫困人口只占10%，“如果想减贫，必须有贸易”。

“我认为如果贸易停止了，世界就停止了，没有人可以停止全球化进展。”马云表示，尽管当前的贸易存在一定问题，但不需要通过“贸易战”来进行，可以通过创新的方式来解决问题。

拉加德表示，贸易应该遵循玩家们自己制定的规律，一旦遇到任何倾销、扭曲违反规则的行为都应利用这些机制来解决争端，应该逐步完善规则，建立更有利于促进平等合作的贸易规则，“规则不好，可以改善，但是不能乱来。”

“近期世界经济整体情况不错，但出现一些阴云需要关注。”拉加德提醒，近期一些大国出现财政政策过热的征兆，此外，公共债务上升至二战后最高水平，人口结构不平衡的问题短期无法解决，“要在阳光灿烂的时候修屋顶，对财政、货币政策需要未雨绸缪，此外，要加强结构性改革，提高生产率。”

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