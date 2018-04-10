蔡英文：柯文哲须再确认台湾价值

民进党在台北市长选举是否与柯文哲市长再度合作？兼任民进党主席的台湾总统蔡英文在昨天晚上播出的电视专访里仍保留弹性，强调党内还需意见整合，目前没有定论；她也再度向柯喊话，如果要让民进党的基层觉得可以和柯文哲在一起，再打一次选战，柯文哲就必须对“台湾价值”这件事情再确认，不一定是用说的，能够用做的、或者用其他方式展现出来都好。

据《自由时报》报道，蔡英文说，民进党里毕竟有很多不同的意见，在整合的过程，先会处理新北市，才进入处理台北市长的提名，或者是不提名的问题。

这一局若没处理好 台北可能就分裂了

蔡英文强调，民进党如果这一局没有处理好，很可能在台北就分裂了，在台北就不会打出好的成绩，所以这件事情只有一个答案，会很严肃的面对、把整合做到最极致，让党的共识程度能够达到最高。

被问到柯文哲是否到现在还没有回答“台湾价值”？蔡英文则回答：“我要再观察一下。”对于柯文哲提到的“两岸一家亲”，蔡英文也说，柯文哲对于两岸看法是不是就这一句话“一锤定音”，或许柯文哲自己要去想一想。

她说，第一，柯觉得民进党的支持在整个选战是不是很重要；第二，如果很重要，那要用什么方式对于两岸能够有一个更平衡的看法，让民进党的支持者可以接受，可以和柯一起，不仅是民进党自己要整合，柯本身也要好好的想一想。

至于民进党的“台湾前途决议文”是否也代表台湾价值？蔡英文认为，那就是现在民进党对于两岸基本的定调；对于以台湾前途决议文为定调基础的民进党的党员及支持者，柯文哲要用什么样的方式来让这些人感受到柯对两岸的看法，能够调和或者拉近，这真的要靠柯的智慧了。

被问到是否因为连任考量而打算礼让柯文哲？蔡英文反驳说，对一个做总统的人来讲，最重要的是2018的选举。谈到对柯文哲的观感，蔡英文说，柯文哲从一个素人走向政治，某种程度也“越来越像政治人物吧”。

即将接任台湾总统府秘书长的高雄市长陈菊曾经表达不信任柯文哲，蔡英文则说，民进党比较资深的领导阶层现在都还是采取开放的态度，陈菊有其个人的感受，但是对这一局还是采取开放的态度。

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