中国卫健委：做实家庭医生签约服务

中国国家卫生健康委员会（卫健委）日前印发通知，要求进一步做实家庭医生签约服务，对弄虚作假要予以严肃查处。

据中通社报道，中国国家卫健委日前印发《关于做好2018年家庭医生签约服务工作的通知》，要求进一步做实、做细家庭医生签约服务，不断提高居民满意度。

文件要求，优先做好老年人、孕产妇、儿童以及高血压、糖尿病等慢性病和严重精神障碍患者的健康管理服务；通过手机客户端、电话、互联网等手段，方便签约居民接受服务。同时，重点提高专科服务能力，通过降低起付线、提高报销比例等措施，引导居民到基层家庭医生团队就诊。

此外，文件还规定，要合理确定目标任务，不盲目追求签约率，做到签约一人、履约一人，对弄虚作假行为将予以严肃查处。

国家卫健委基层卫生司相关负责人介绍，目前主要问题之一是基层卫生能力不足，尤其是规范化培训的全科医生数量还相对较少，有的地方可能才刚刚开展服务，所以居民对此的感受度并不高。同时，基层医生与城市大医院医生在薪酬待遇、职业发展等方面存在较大差距，难以留住人才。

下一步，中国将完善基层医务人员激励政策，在编制、人员聘用、职称晋升、绩效工资等方面重点向全科医生倾斜，鼓励基层家庭医生团队主动为居民提供健康服务。

据悉，目前全球已有50多个国家实行家庭医生制度，在家庭医生制度比较成熟的英国，一名家庭医生需要管理大约2000位居民。数据显示，截至2017年11月底，中国95%以上的城市开展了家庭医生签约服务工作，超过5亿人有了自己的家庭医生，人群覆盖率超过35%，重点人群覆盖率超过65%。

免费试阅14天