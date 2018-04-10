民进党秘书长：不会接受“两岸一家亲”　但现阶段最重要的敌人是国民党

民进党在年底台北市长选战是否礼让现任市长柯文哲尚未掀牌，但基层“反对礼让”声浪不断。民进党秘书长洪耀福今（10）接受广播专访表示，民进党人直率、真诚，会直接反映，但就政党而言，由于北市选战复杂，必须各方思考，目前尚未下最后决定；他也说，民进党不会接受“两岸一家亲”、“柯文哲不是我的人”，但现阶段最重要的敌人是国民党。

据风传媒报道，洪耀福指出，如果国民党是一个转型政党，坦言之，拿回政权、政党轮替是很正常，但目前国民党仍代表反对改革的力量集结，这对台湾社会不好，必须让“反改革力量”死心，这并非单从民进党的政党利益来看。

洪耀福：从来没担心柯文哲选总统

主持人问到，此论述结论是否为“礼让”？洪耀福则否认，这样说结论太跳跃，民进党必须总体、负责任地思考方方面面的问题，至今尚未决定（提名或礼让）；主持人也追问，是否担心柯文哲直攻2020年总统大选，他则说，不会担心柯选总统，“从来没有担心这个事情。”

被问及蔡英文总统是否已答应“礼让”柯文哲，洪耀福则驳斥称“绝对没有这回事”，反问“我们怎么可能答应柯文哲什么事情？”洪耀福表示，上回县市长大选，以“在野大联盟”集结打败国民党，战略布局是我弄出来的，“我跟他（编按：柯文哲）很好，不可否认。”

但洪耀福也强调，上回选举结束后，他没过几天就向柯文哲表明，虽然民进党在选举有帮忙，但“不要觉得你欠我们、欠民进党什么”，柯文哲只是民进党重返执政战略布局的一环，毕竟台北市是首善之都、政经中心，过去国民党都透过首都进行全国性动员，民进党必须让台北市“中立化”。

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