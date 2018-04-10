杭州用智能监控替代巡逻民警

杭州城市大脑4月8日发布AI产品“天曜”，升级监控球机智能感知系统，通过自动跟踪识别与智能感知技术，使其具备城市级大规模摄像头的实时分析能力，在监控球机的使用效率上进一步突破，全年无休、仅用20秒即可发现事件，真正实现机器视觉替代交警巡逻。

在传统的交通巡逻方式中，主要以路面警力为主体、人工后台查看监控为补充。而随着机动车、道路里程迅猛增长，路面和后台监控操控都不得不投入更多的人力资源，产生了警力紧张、大量监控视频闲置等问题。

界面新闻引述雷锋网报道指，“天曜”拥有全面的交通事件识别能力，自主识别城市道路中路口、路段、机动车道、非机动车道、人行横道等不同场景，并从动态变化的混合交通中准确识别出机动车、非机动车、行人等交通参与者，实现拥堵、逆向行驶、非机动车走机动车道、行人走机动车道等各类交通异常事件的自动识别功能，同时能适应夜间低照度下的工作环境。

在即时性和准确性方面，“天曜”从事件发生到报警仅需不到20秒，准确率达95%以上，为早发现、早处置提供有力支持。

在扩展性方面，所有分析都在云端实现，大大增强视频分析的灵活性和可扩展性，可以根据用户需求扩展更多分析内容。

在成本投入方面，“天曜”不同于传统的视频分析功能，它对前端摄像机的清晰度没有特殊的要求，充分利用城市既有监控设施，即使大量模拟、标清等老旧设备也都能完全适用，避免大规模监控设备更新给城市带来的经济负担。

“天曜”让杭州交警拥有了超乎寻常的深度视觉，让道路上的监控球机变成了一个个忠实的站岗巡逻民警，并能让所节约警力精确聚焦交通事件处置，推动事件处置机制与堵点、乱点治理能力的转型升级。

目前，“天曜”在试点区域已能掌控249路监控球机，覆盖700多个道路断面，释放巡逻警力约200余名，并能实现人工巡逻无法做到的365天24小时无休。2018年，杭州城市大脑项目预计将接入1700路视频，覆盖全城43%的道路范围，上线后，监控覆盖区域将无需人工巡逻。

这种巡逻方式的转变也带来了事件处置方式从被动出警到主动出击。道路上的警情通过视频分析得以第一时间发现，并迅速推送至指挥室，指挥室通过派警、信号调控、诱导等措施予以处置。

通过“天曜”的试运行，一些堵点乱点在智能视频规律性报警后被发现和重视，并通过交通组织调整、优化等措施得以消除。

免费试阅14天