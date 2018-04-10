第一季度中国各类自然灾害造成53人死亡

今年第一季度中国各类自然灾害共造成全国1272.2万人次受灾，53人死亡，直接经济损失196.7亿元（人民币，40.94亿新元，下同），灾情与2017年同期相比明显偏重。

据中新社报道，中国民政部、国家减灾办10日发布2018年一季度全国自然灾害基本情况：经核定，一季度中国自然灾害以风雹、低温冷冻和雪灾为主，地震、干旱、洪涝、山体崩塌、滑坡、泥石流和森林火灾等灾害也有不同程度发生。各类自然灾害共造成全国1272.2万人次受灾，53人死亡，2人失踪；5.4万人次紧急转移安置，16.2万人次需紧急生活救助；近3000间房屋倒塌；农作物受灾面积1241.4千公顷，其中绝收69.8千公顷；直接经济损失196.7亿元。总体来看，一季度全国灾情与2017年同期相比明显偏重，与近5年同期相比仅次于2013年。

一季度，中国自然灾害主要有以下特点：

一是低温雨雪冰冻灾害集中发生，安徽、湖北两省灾情最重，共造成21人死亡，直接经济损失超过100亿元，占一季度低温雨雪冰冻灾害总损失的6成以上。与近5年同期均值相比，一季度低温雨雪冰冻灾害明显偏重，因灾死亡失踪人口和直接经济损失均为2013年以来同期最高值。

二是南方多省遭受风雹灾害。据统计，一季度风雹灾害共造成全国20个省（自治区）134.5万人次受灾，20人死亡，近4000间房屋严重损坏，直接经济损失18.2亿元。与近5年同期均值相比，一季度风雹灾害总体偏重，因灾死亡失踪人口、倒损房屋数量和直接经济损失均为2013年以来同期次高值（仅次于2013年）。

三是地震灾害造成一定影响。一季度，中国大陆地区未发生5级以上地震，4级以上地震影响主要集中在2月份，直接经济损失9000余万元。与近5年同期均值相比，一季度地震灾害造成了一定影响，但损失偏轻。

免费试阅14天