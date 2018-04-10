中国电影市场第一季度票房达202亿元 同比增长近40％

进入2018年以来，中国电影市场高速增长，连续3个月票房持续井喷。据国家电影局数据，2018年一季度中国全国电影市场共产出票房202.17亿元（人民币，42.09亿新元，下同），较去年的144.6亿元上涨39.82%。值得注意的是，在一连串持续飙高的数字之外，国产电影质量的显着提升成为一季度电影市场的一大亮点。

据中国经济网报道，在2018年的前3个月里，中国国内电影市场一系列纪录被打破，包括大年初一单日票房12.61亿元、单周票房超47亿元、春节档票房突破57亿元、单月票房破100亿元、单季票房破200亿元。就单月电影票房来看，1月49.5亿元、2月101.4亿元、3月51.17亿元这三项数据也均打破了当月同期票房纪录。

不仅如此，中国电影市场也已成为全球电影市场的增长引擎。数据显示，中国电影市场与北美市场之间的差距正在缩小。今年中国国内电影市场单季度票房202.17亿元，折合美元约32.2亿美元，超过了北美市场2015年第二季度所取得的30.85亿美元的成绩，刷新了世界电影史上单季度国家电影市场的纪录。此外，中国内地影院数量合计9965家，银幕数高达54165块，也已超越北美，位居世界第一。

记者注意到，除了国产影片票房产能迅速提升，银幕数反超北美之外，中国电影产业的数字化程度也超过北美。据麦肯锡全球研究院在2017年发布的研究报告，中国目前50%以上的文娱活动通过数字渠道售票，其中75%的电影票均为线上销售；淘票票、猫眼等互联网电影公司已成为中国电影产业数字化浪潮中重要的推动力量。

更值得关注的是，中国电影产业的数字化程度正在纵深层面进一步推进，如网络购票已在三四线城市全面普及，观众的观影选择更倚重在线购票平台和微博、微信等社交平台对影片的评价和评论；互联网公司在电影营销、宣发方面的深度参与对票房的影响越来越大。

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