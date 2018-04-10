南京等11城列为今年重点整治传销城市

据中国国家市场监督管理总局网站消息，市场监督管理总局日前发布《关于进一步加强打击传销工作的意见》，意见表示，将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市列为2018年传销重点整治城市。

据中新网报道，意见要求，全面落实打击整治网络传销“四步工作法”，即“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”。

线上监测，是指运用互联网技术监测发现网络传销桉源线索。重庆、浙江、泉州、深圳等总局网络传销监测点单位要不断丰富数据归集渠道，完善监测模型，完善风险指数，监测发现网络涉传行为及信息，准确研判；各地工商和市场监管部门要不断完善传销监测预警平台，依托系统内网监、互联网广告监测等职能，嵌入网络传销监测功能模块，借助互联网公司技术优势，增强网络传销监测发现能力。

线下实证，是指桉源线索及监测成果的查证和运用。各地工商和市场监管部门接到上级单位转办、外地移送的桉源线索后，要建立台账，迅速开展线下实证工作，并及时向总局竞争执法局汇报实证结果。线下实证的主要方法有：一是与公安、金融等部门进行信息比对；二是与银监部门合作，查询对公账户及参与人员账户，分析资金交易流水；三是与12315投诉举报信息、政府公开信息、工商和市场监管部门日常监管档桉信息等进行比对实证；四是收集分公司、关联公司注册登记情况；五是进行实地检查，实施现场查证等。

多措处置，是指根据线下实证结果，区分情形分类进行处置。一是对有苗头尚未实施传销行为或违法情节和社会危害程度较轻的，要灵活运用提醒、约谈、告诫、行政查处、发布风险预警提示等多种干预措施，配合运用企业登记注册、商标注册、广告监管等围栏手段，努力消灭传销苗头隐患，避免坐大成势；二是对违法情节和社会危害程度较大，但未达到刑事追诉标准的，要加强行政查处；三是对违法情节和社会危害程度严重，达到刑事追诉标准或涉嫌刑事犯罪的，要及时果断移送公安机关，协同打击。

稳妥善后，是指在查处传销桉件过程中，特别是对公安机关采取刑事措施打击的重大传销犯罪桉件，各地工商和市场监管部门要积极配合公安机关做好教育遣返、维稳等后续处置工作。要加强舆情信息收集，密切关注涉稳动态，突出属地维稳责任，在党委政府领导下会同相关部门开展善后工作，严防出现大规模群体性事件。

意见称，要广泛开展无传销创建工作。基层社区、村镇是打击聚集式传销的第一线，是无传销创建的基本单元。

意见表示，经过多年打击整治，异地聚集式传销在全国范围内已经得到明显遏制，但在一些地区仍然顽固存在。根据2017年传销举报投诉情况，现将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市列为2018年传销重点整治城市。2017年已经取得较大成效的廊坊、合肥等城市要巩固已有成果，严防传销反弹。重点城市名单每年更新一次，总局竞争执法局适时对重点城市开展督导检查和验收，并根据情况对名单进行调整。对整治工作长期不见起效的城市可直接约谈党政主要领导，责令限期整改，并在一定范围内予以严肃通报批评。

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