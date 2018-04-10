台湾正式进入高龄社会 65岁以上老年人口突破14%

台湾内政部今天（10日）宣告，台湾老年人口突破14% ，台湾正式迈入高龄社会。

台湾联合报报道， 内政部说，全台65岁以上老年人口占总人口比率在今年3月底达到14.05％，也就是说，7个人中就有1个是老人，台湾正式宣告迈入“高龄社会”，如何维护高龄人口的生活品质与尊严，以及因应老化社会带来的青壮年照顾及扶养负担加重和少子化现象，是政府持续努力的重要目标。

内政部表示，根据世界卫生组织定义，65岁以上老年人口占总人口比率达到7％时称为“高龄化社会”，达到14％是“高龄社会”，若达20％则称为“超高龄社会”，台湾老年人口比率在1993年便超过7％，进入高龄化社会，而后受到战后婴儿潮世代陆续成为65岁以上老年人口影响，老年人口自2011年起加速成长，并于去年2月首度超过幼年人口（老化指数达100.18），直至今年3月，65岁以上老年人口占总人口比率达14.05％，正式迈入高龄社会。

内政部表示，相较于亚洲各主要国家，台湾老年人口比率仅次于日本，而与韩国相当。依国家发展委员会推估，台湾由高龄社会转为超高龄社会之时间仅8年，将较日本（11年）、美国（14年）、法国（29年）及英国（51年）为快，而与韩国（8年）及新加坡（7年）等国之预估时程相当。

内政部说，面对人口结构的明显改变，行政院已实施“长期照顾十年计划2.0”，希望建构优质、平价、普及的长照服务体系，让所有需要受长期照顾者，都可获得人性尊严的服务。

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