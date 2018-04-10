广电总局：责令今日头条永久关停内涵段子等产品

中国广电总局责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并全面清理类似视听节目产品。

据“国家广播电视总局门户网站”微信公号消息，国家广播电视总局在督察“今日头条”网站整改工作中，发现该公司组织推送的“内涵段子”客户端软件和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，引发网民强烈反感。为维护网络视听节目传播秩序，清朗互联网空间视听环境，依据相关法规的规定，总局责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。

免费试阅14天