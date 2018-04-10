被爆在大陆兼职授课 叶俊荣：短期学术交流

近日部分媒体以网页截图质疑台湾大学校长当选人管中闵疑似赴中国大陆兼职，国民党今天（10日）召开记者会爆料，内政部长同名的叶俊荣，在浙江大学光华学院兼职。对此叶俊荣今天下午出面回应，他只是受邀去大陆短期讲学，完全合乎教育部规定，不过对于记者提问管中闵的类似状况，叶俊荣则表示不回应。

据台湾联合新闻网报道，浙江大学光华法学院网页显示，叶俊荣为兼职教授，介绍内容为“美国耶鲁大学法学博士，台湾大学法学院教授、博士生导师，台湾大学法律学院环境永续政策与法律中心主任，美国哈佛大学法学院客座教授、澳洲墨尔本大学法学院客座教授、加拿大多伦多大学法学院杰出客座教授、美国哥伦比亚大学国际与公共事务学院客座教授，是着名的行政法学、政府管制、环境法学等专家”。

该校网页兼职教师还包括前大法官王泽鉴、刘铁铮、律师陈长文、经济学者熊秉元等人。

台湾大学校长遴选委员会1月5日遴选出新任校长为管中闵，报部至今仍未聘任，台湾教育部接连要求台大釐清包括利益迴避、学术伦理及兼职一事，包括立法院、监察院、台北地检署、科技部陆续介入此事，虽经台大一再解释、声明，并附上厦大回函指出“管中闵不授课、不支薪”，但教育部仍筹组“跨部会谘询小组”，要一一审查管赴陆过程，釐清是否有赴陆兼职。

日前台湾教育部长潘文忠强调，教育部鼓励两岸学术交流，对互相观摩学习持开放态度，但现职的公私立大专教师都要遵守“两岸人民关系条例”和“教育人员任用条例”，不能到对岸任教或兼职。

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