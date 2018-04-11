新民党调查：近三成港生认为港人与中国人身份不相容

香港新民党周二（10日）发表“青少年国民身份”研究报告。在回答“香港人与中国人身份能否相容”的问题时，认为不可能的比例有近三成。

香港明报网报道，研究团队访问了1279位中四至中五学生，了解他们的日常生活与内地对接程度、国民身份认同等。调查问“香港人与中国人身份能否相容”，36.6%受访者认为一半半，认为不可能的有近三成；认为完全不可能和非常可能的受访者，分别有近一成。香港教育大学香港研究总监吕大乐表示，学生身份认同呈三极化，与近年社会有强烈意见存在有关；经历过社会冲突后，青年身份认同不是想象中负面，“在此中间状态仍有好多可能性”。

新民党与香港教育大学香港研究学院合作，在去年10月至今年2月15日期间透过问卷调查，有11间中学的中四至中五学生参与研究，逾95%受访者为2000年或以后出生。在与内地对接程度方面，九成半受访者曾到访内地、八成半人懂阅读简体字，有近七成人有使用或拥有微信帐户。在军事外交方面，分别有9.9%和17.6%的受访者，有兴趣参军和在外交部工作；57.9%受访者认为中国可能成为世界强国。

另外，愿意到内地实习的受访者有32.1%，愿到内地工作的有26.4%，而愿到内地定居的受访者有22.5%；数字反映较多人接受到内地短期实习，但较少人愿意长期居留。研究还发现，分别有逾四成受访者认为不应推行国民教育和让初中中史成必修科，认为应该的均不足两成。

吕大乐表示，研究结果有启发性，因有说法认为年轻人因对国家认知少，故对内地有抗拒情绪，但研究结果却并不是如此。他说，社会应与青年对话，了解他们为何对国家有认识下，仍批评国家。

新民党主席叶刘淑仪指，调查结果有惊喜，想不到很多学生有回内地、搭过高铁，与内地对接相当密切。对于有三成受访者认为香港人和中国人身份不能相容，她说，香港过去百多年形成很强的港式文化，相信将来年轻人透过工作、交友、结婚等接触内地，态度会慢慢改善，不用太过担心，而政府应强调中港文化的包容性。至于学生不愿到内地发展，叶刘认为此年纪的学生不想随便离家是正常。

她认为，国民教育不能硬销，建议透过旅游、实习等方式，软销国家成就和国土壮丽。

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