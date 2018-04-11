深圳特区第一任市委书记吴南生病逝

深圳特区第一任市委书记、广东省政协第五、六届主席吴南生2018年4月10日在广州病逝，享年96岁。

其秘书张宜光向《新京报》证实了这一消息。报道称，吴南生是广东经济特区主要拓荒者。从1979年起，他负责筹办广东省三个经济特区，任广东省经济特区管理委员会主任兼深圳市委第一书记、市长。他曾在多个场合回忆，那是“提着脑袋办特区”。

吴南生1922年生于汕头市，1936年参加革命，1937年加入中国共产党，1944年赴延安中共中央党校学习。抗日战争胜利后由延安赴东北，1949年随军南下，曾历任江西省南昌市副市长，中共汕头市委副书记兼汕头市军事管制委员会副主任，中共海南区党委副书记，中共中央华南分局宣传部副部长，广东省委宣传部长，中共中央中南局副秘书长、农办主任。“文化大革命”结束后，吴南生任广东省委常委、省委书记。1985年起，吴南生历任广东省第五、六届政协主席。中共十二大、十三大代表。

另据香港紫荆网报道，1979年3月，吴南生向中央提议广东改革开放先走一步，划出一块地方，用各种优惠政策把外资吸引进来。邓小平说，就办成特区。1979年12月16日，吴南生赴京向谷牧等中央领导汇报广东经济特区的筹建情况。1980年8月26日，《广东省经济特区条例》获批，正式宣布在深圳、珠海、汕头、厦门设置“经济特区”。

1979年初，吴南生负责筹办广东省三个经济特区，兼任省特区管理委员会主任，1980年至1981年兼任中共深圳市委第一书记、深圳市长。他最早提出“广东先走一步”，并以“要杀头就杀我”的豪言，主动请缨创办特区。吴南生大胆突破计划经济的一潭死水，闯出一条“引进外资，实行市场经济为主”的新路；并领导起草了中国第一部有关经济特区的法规，为经济特区的创办提供法律保障，并正式揭开了我国试办经济特区的序幕。

1981年后，吴南生不再兼任深圳市委第一书记、市长，但仍然是广东省委分管特区工作的第一责任人，直到1985年9月转任广东省政协主席，才不再分管特区工作。吴南生在特区的创办和早期建设中的艰辛付出，为特区的发展奠定了坚实的基础。

吴南生当年创办特区时讲话有：“广东先走一步”、“如果要杀头，就先杀我好啦！”以及“只做不说，多做少说，做了再说。总之就是一句话，要趁那些反对办特区的人糊里糊涂弄不清楚看不明白的时候把经济搞上去再说。”

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