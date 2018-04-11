蔡英文说“你不知道我在接近你” 蓝：代表没存在感

台湾总统蔡英文日前接受年代新闻台专访时，被问到过去许多关键时刻未露面，常遭质疑是“神隐少女”。蔡英文表示，其实她是接近民众的，“只是你不知道我在接近你而已”。对此，国民党文传会副主委洪孟楷在面簿（Facebook）讽刺，“你不知道我在接近你！原来蔡英文是pm2.5呀？”

台湾联合报报道，洪孟楷说，被问到神隐少女时，蔡英文竟然回答“你不知道我在接近你”。不知是玩笑还是真心话，接近却被民众视而不见，难道蔡总统以为自己是pm2.5吗？看不见，却真实存在！因为民进党上任后让空污真的变严重了！

他说，接下来蔡英文一定还会再上国内外的媒体访问，其主要原因有三：“第一，就是要提醒大家现在还是我当家，也要为过去两年的政绩做个报告，但不及格的分数，好像不会因为一直挂在嘴边说嘴，就变及格。

第二：面对两岸已经停滞的关系，蔡总统可望再透过媒体向对岸放话，只是不知道这次是又想出什么考卷？还是想要再交白卷，或是压根子不想交卷。如果只是老调重弹，那么其实拿去年的录影来播放即可，也不需劳师动众了。

第三：年底选战加温，面临民进党台北市推不出人选、新北市最后还是老将回锅的局面，炒热年底选情让来吹哨壮胆总是需要，所以频上访问，也是一种党主席带头冲选举的方式。”

洪孟楷说，如果人民都不知道你在接近，这代表没存在感，而不是亲民。无论如何，到2020年的5月20日前还有两年多，总统不作为每个月都还能领到薪水，但台湾的竞争力不能容许一天的怠慢，不作为！就是害台湾、而非爱台湾！

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