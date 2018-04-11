北京沙尘次数比往年多？三北防护林：不背锅

近期北京沙尘天气频繁出现，有网友质疑，今年北京的沙尘次数比往年多，听说是三北防护林的树被砍了。对此，中国国家城市环境污染控制技术研究中心研究员彭应登表示，防护林带有固沙等作用，三北防护林工程所形成的林带还是太少了。

《科技日报》报道，中国气象局环境气象中心高级工程师饶晓琴说，近期沙尘天气频繁出现与天气特点是紧密联系的。今年以来，不仅北京基本没有降水，北京周边地区降水也偏少。加上气温升高快，地表土壤基本解冻，冷空气活动较频繁，气象条件总体有利于沙尘天气的生成。

有数据显示，从2000年以来，中国沙尘天呈明显减少趋势。国家气候中心解释说，沙尘发生的动力因素是大风，近年来大风呈减少趋势；同时，内蒙古、新疆等沙尘源地，春季降水量增多。空气湿度增加，有利于土壤墒情和植被生长，进而抑制沙尘的发生。

有传言说，三北防护林阻挡了风，导致京津冀雾霾天增多；由于三北防护林的树被砍了，所以沙尘天增加，“背锅”的总是防护林。

中国气象科学研究院徐祥德院士说，防护林带的主要作用，是固定沙地、保持水土、减缓风蚀、降低扬沙。冷空气和大风影响范围垂直方向在1500米以上的，二三十米高的防护林不可能阻挡冷空气或寒潮。

“三北防护林对治理沙尘是有效的，但效果是有限的。”彭应登强调，这是因为三北防护林工程所形成的林带还是太少了。

由百名科研人员历经4年完成的国家林业公益性行业重大科研专项“森林对PM2.5等颗粒物的调控功能与技术研究”显示，北京海淀等城六区所有植物年均总滞尘量9789吨，其中PM2.5滞尘量为105吨；森林植被可使北京每年空气质量达二级优良的“蓝天”增加15天。

彭应登说，三北防护林有类似作用。目前的“新沙源”是西北农业荒地和耕地，河套地区的半干旱半湿润地区等。要在这些地方尽快进行植树绿化、植被覆盖，扩大三北防护林的范围。

彭应登说，从地方政府来看，近年来对沙尘的重视程度是有所下降。一方面是沙尘天气呈减少的趋势，另一方面，跟中国空气质量考核指标设计有关。不管是日常公布的空气质量指数（AQI），还是“大气十条”等年度考核，除了由本地产生的局地扬尘外，由外地传送的沙尘对空气质量的影响都会从指数统计和考核中剔除。

“这是由于把沙尘的产生归结为自然因素。”彭应登强调，沙尘并非完全是自然产生的，是可以治理和预防的。当前除了尽快治理沙源地区外，还要预防和避免更多地面裸露成为沙尘的新来源。

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