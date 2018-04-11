专家：首艘国产航母或近期海试 下半年有望交付海军

据俄罗斯卫星网援引香港《南华早报》报道，中国第一艘国产航母将于4月晚些时候首次下海。中国军事专家曹卫东在接受人民网采访时表示，国产航母的确有可能近期进行海试，并可能于下半年交付海军。

近日网络上流传的有关首艘国产航母建造进展的照片显示，首艘国产航母的甲板上疑似已经完成了阻拦锁的安装，舰岛的有源相控阵雷达“四面阵”已安装完毕，原来布满全舰的脚手架也即将拆除干净。

俄罗斯军事专家瓦西里·卡申撰文指出，中国的航母建造计划进展顺利，在相对不很遥远的将来，中国海军将获得第二艘航母。

全国人大代表、国产航母工程现场总指挥刘征3月在接受媒体采访时透露，首艘国产航母各种设备目前已进入联调，主机已经动车，2018年将有精彩呈现给国人。

中国第二艘航空母舰2013年11月开工，2015年3月开始坞内建造，2017年4月26日正式下水。时隔一年，国产航母就能海试了？曹卫东说，“有可能。”首艘国产航母与辽宁舰同样都是滑越甲板、常规动力，排水量在五、六万吨左右，并且都是由大连造船厂建造。中国在建造辽宁舰的过程中已经积累了大量成熟的经验，很多环节都已经国产化，因此在建造首艘国产航母时可以说已经轻车熟路。其次，在建造航母时采用了先进的模块化的建造方式，事先把航母各个部分分别造好，然后像搭积木一样拼装起来，这样就可以加快完成航母的舾装施工这一环节，让它更快下水。而且这一年中，造船厂的技术人员和工人一直在加班加点地干，资金支持也非常充分。“所以如果国产航母近期就要进行海试，我们一点也不觉得奇怪。”

有媒体报道指出，国产航母海试初步的测试目标是检验航母舰载系统，包括工程设计和损害防控，以及雷达和通信系统。

据曹卫东介绍，一艘大型舰艇的建造有几个关键的节点：切钢开始建造、下水、舾装和系泊试验，然后就是进行海试。海试就是要让舰艇离开码头，出海试验，测试其航速、转弯半径、抗风浪性、满负荷状态下各环节的运转情况等，还要测试一些舰载武器装备的状况，只有海试才能全面检验一艘舰艇是否达到了设计标准和要求，如果海试顺利，各项指标都逐一合格，下一步就可以交付部队了。“我认为，今年下半年，国产航母应该能完成海试的工作，这也就意味着首艘国产航母可以交付海军了。”

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