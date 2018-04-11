接任台总统府秘书长 陈菊：选举不是最重要工作

即将将接任台湾总统府秘书长的高雄市长陈菊今天说，身为总统的幕僚长，年底地方选举不会是她“最重要的工作”。

总统蔡英文今早在总统府举行记者会，正式对外宣布悬缺近两个月的府秘书长人选。

外界普遍认为，身兼民进党主席的蔡英文此时让市长任期半年后届满的陈菊北上，目的是为年底的县市长选举操盘和协调，故也引起蔡英文“党政不分”的质疑。

针对媒体提问会否助选，陈菊答复说“选举不是府秘书长最重要的工作”，而是协助总统强化与外界沟通，从而协助推动各项重大改革，包括前瞻基础建设计划以及产业转型等。

她也至少两度在记者会上强调自己会“谨守分际”，间接回应外界对“总统府便民进党中央党部”的批评。

全程以“菊姐”亲切称呼陈菊的蔡英文致辞时也提到，陈菊是台湾少数非常有政治分量的政治谦卑，能协助她与台湾社会包括在野党沟通，争取各界支持对民进党政府推行的改革。

蔡英文说：“菊姐以她累积数十年的政治分量，还有台湾社会对她无可取代的信赖感，我们看到菊姐身上的特质跟资产，她都是这个工作，最好的人选。”

随着陈菊将在本月23日履新，蔡英文、陈菊，以及与陈属同党内派系的行政院长赖清德将形成府院党“铁三角”，无疑将牵动年底选战布局。（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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