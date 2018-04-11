北京市积分落户申报4月16日起正式启动

北京市今天（11日）召开新闻发布会，发布《北京市积分落户操作管理细则》，决定从4月16日起，正式启动北京市首批积分落户申报工作。

据《新京报》报道，持北京市居住证、不超过法定退休年龄、在京连续缴纳社会保险7年及以上，且无刑事犯罪记录的，均可参加积分落户申报。今年四季度，北京市将公布落户分值，并向社会公示拟落户人员信息。

北京市人力社保局局长徐熙在发布会上介绍，根据积分落户管理办法，北京市积分落户自2017年1月1 日起施行，每年申请一次。“很多积分指标项都体现了申报的年度要求，需要我们结合2017年1个自然年度的基础信息开展2017年度的积分申报工作。目前，我们已经做好了2017 年全年的基础数据归集准备，并对申报系统安全性能做了进步测试。正是在上述各项工作基础上，本市首批积分落户申报工作定于2018年4月16日正式启动。”徐熙说。

北京市积分落户实行年度申报制，分为申报、核查、复查、公示和落户办理阶段，各个阶段时间相互不交叉。今年4月16日起，至6月14日，近2个月的时间，为首批积分落户申报阶段。

今日（4月11日）市人力社保局官网已开通“积分落户服务专栏”（www.bjrbj.gov.cn/jflh/），专栏有“北京市积分落户在线申报系统”入口。在今年4月16日至6月14日这一申报时间阶段内，符合条件的申请人需要通过用人单位提交积分落户申请，登录市人力社保局“北京市积分落户在线申报系统”完成注册填报。届时，各个阶段安排和各项指标的具体时间节点将在“积分落户服务专栏”同步公开说明。

按照申报资格规定，参加北京市积分落户申报的必须同时满足持有北京市居住证、不超过法定退休年龄、在京连续缴纳社会保险7年及以上，且无刑事犯罪记录这4项条件。

北京积分落户的积分指标分9个，包括合法稳定就业指标、合法稳定住所指标、教育背景指标、职住区域指标、创新创业指标、纳税指标、年龄指标、荣誉表彰指标、守法记录指标。

北京市积分落户的申报流程分为8个经办步骤，包括系统注册、关联单位、积分填报、确认提交、数据核查、查看初核结果、复查及现场审核、发布及公示。

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