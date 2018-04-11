台外长：参与世卫的重要前提是“不被矮化”

第71届世界卫生大会（WHA）进入倒数计时，台湾过去皆以观察员身份与会，但去年却未获邀请函，对于今年能否拿到邀请函，台湾外交部长吴钊燮表示，的确不容乐观，但强调，即使在此情形之下还是会用尽所有努力方式，希望台湾获邀进入世卫大会，若无法进入，外交部也会采用其他方式让台湾的声音被听闻。

据台湾《自由时报》报道，吴钊燮今天在立法院报告时说，虽获邀机率低，但绝不放弃，仍全力争取参与WHA与WHO。民进党立委王定宇质询吴钊燮对于以“挂在中国辖下的观察员”参与的态度？吴钊燮表示，台方参与（国际活动）的重要前提就是“台湾不被矮化”，若是上述情形（挂在中国辖下的观察员），“是我们没办法接受的”。时代力量立委林昶佐质询时同样提醒吴钊燮，不能用“马英九政府模式”参加WHA。

吴钊燮也进一步说明指出，台方今年洽请友邦的提案与说明，都强调是台湾代表两千三百万人民参与世卫大会。台外交部国组司长徐佩勇答询时也透露，友台国家与台磋商研讨推案，美国直接与台接触的层级达“国务院副助卿”。

王定宇询问美国务卿向美国会年度协助台湾参与WHA的报告中，比较以往有何不同？徐佩勇表示，美国这次有特别提到，美方会和理念相近国家及台湾一起合作，协助台方推动参与WHA；同时美国也特别在报告中提出，去年美卫生部长普莱斯在WHA大会时，美方“condemn”（谴责）WHO没有能够邀请台湾出席WHA，过去美方报告中不会写。

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