中国海军今日起在三亚南部海域进行三天军事训练

环球网11日报道,中国海事局网站4月10日以中英文发布题为“三亚南部海域军事训练临时禁航区--琼航警0048”消息称,中国海军今起(11日)将在三亚南部海域进行3天军事训练。

消息全文如下:

“琼航警0048,南海,4月11日0000时至4月13日2400时,18-15.30N 109-44.72E、18-15.30N 110-09.10E、17-37.00N 110-09.10E、17-37.00N 108-55.92E、18-13.00N 108-55.92E、18-13.00N 109-24.73E及18-11.30N 109-28.80E诸点连线水域范围内进行军事训练,禁止驶入”。

英文内容:

HN0048 SOUTH CHINA SEA MILITARY EXERCISES IN AREA BOUNDED BY THE LINES JOINING 18-15.30N 109-44.72E,18-15.30N 110-09.10E,17-37.00N 110-09.10E,17-37.00N 108-55.92E,18-13.00N 108-55.92E,18-13.00N 109-24.73E AND 18-11.30N 109-28.80E FROM 101600UTC TO 131600UTC APR. ENTERING PROHIBITED. HAINAN MSA CHINA。

