中国时速250公里“复兴号”有望年内下线

中国铁路总公司消息，“复兴号家族”即将迎来新的成员——最高时速250公里“复兴号”中国标准动车组列车，已于日前通过了设计方案评审，有望于年内下线。专家表示，研制不同速度等级的复兴号列车是基于铁路运输的多样化需求。

据新京报报道，时速250公里“复兴号”中国标准动车组列车，由中国铁路总公司组织中国铁道科学研究院集团公司、中车集团所属企业、高校、科研院所等产学研用联合创新团队共同研发。其设计方案已于4月2日通过评审，下一步，这一“复兴号”家族新成员将进入施工设计和试制阶段，其样车有望年内下线。

目前，“复兴号“动车组列车已有三个级别，分别为CR400/300/200，数字表示最高时速，而持续时速分别对应350、250和160，适应于高速铁路(高铁)、快速铁路(快铁)、城际铁路(城铁)。

既然“复兴号“动车组列车已经可以实现350公里的时速，那为何还要研发时速250公里更慢的“复兴号”呢?

对此，铁路专家、同济大学铁道与城市轨道交通研究院孙章教授表示，研制不同速度等级的复兴号列车是基于铁路运输的多样化需求。在一些站间距相对较短铁路线路与城际铁路上，布局时速250公里的“复兴号”也有利于控制铁路建设及运输成本，这些最终也会不同程度地反映在票价上。

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