美贸易顾问：若中国打货币战 美将强烈回应

（早报讯）在美中两国进行贸易对峙之际，中国据悉正在评估将人民币渐进贬值的潜在影响，可能考虑将其作为与美国打贸易战的工具。美国总统的贸易政策与谈判顾问委员会成员伯格斯藤对美国之音表示，如果中国考虑这样做的话，美国将做出强烈回应。货币分析人士也认为，中国不会轻易让货币贬值来与美国打贸易战。

美国与中国这两个全球最大的经济体在征收关税的问题上针锋相对，贸易战一触即发。一些分析人士担心，中国可能会把货币贬值作为打这场贸易战的工具。

美国彭博新闻社日前援引知情人士的消息说，中国的高级官员正在评估这种做法可能带来的影响以及用人民币贬值来抵消任何使出口减少的贸易协定会产生的结果。

华盛顿最有影响的经济研究机构彼得森世界经济研究所的名誉所长和创办人伯格斯藤（C.Fred Bergsten）在接受美国之音专访时表示，中国如果现在让它的货币贬值，美国当然会非常关切。

他说：“中国现在仍然有相当大的贸易顺差。它没有十年前那么大，但是仍然高达几千亿美元，包括全球和对美国的顺差。所以，中国采取公开扩大其顺差的任何举动显然会是一个大问题。”

被奥巴马总统任命为总统贸易政策与谈判顾问委员会成员，而且目前仍然是该委员会成员的伯格斯藤指出，过去10年来，美国对中国操纵其货币一直持批评态度。他说，在这期间，中国在货币市场进行积极的干预，避免人民币升值，有时候也会使它贬值。

这名前美国助理财政部长表示，中国在目前的情况下让货币贬值会遇到美国的有力回击。

他说：“如果中国在面临贸易冲突以及仍然拥有大量贸易顺差的情况下再次这样做的话，美国会非常关切，而且我认为将会做出强烈回应。”

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