驳赴陆任教 叶俊荣：学术交流挂名不足为奇

台湾内政部长叶俊荣昨日透过新闻稿表示，他已清楚表达，赴中国大陆短期讲学只有浙江大学，其他均属于学术交流演讲或论文发表，不应穿凿附会，恣意认定他有授课。

据中时电子报报道，国民党团书记长李彦秀、国民党北市议员拟参选人游淑慧等人10日点名并质疑叶俊荣在浙江大学光华法学院兼职教师。叶俊荣亲自召开记者会释疑，强调只有在浙江大学短期讲学，且完全符合教育部规定。

大陆中南财经法政大学的官网上，也把叶俊荣列为学者阵容之一，让人质疑叶俊荣不只在一间学校任教。

叶俊荣晚间透过新闻稿指出，他担任部长前，任职国立台湾大学法律学院专任教授，为国际知名学者，频繁在国际学术场合演讲及发表论文。中国许多大学与研究机构也都曾邀请他演讲或发表论文。叶俊荣说，各主办单位为宣传或呈现演讲等活动，网站出现叶俊荣国际学者的讯息，本不足为奇，不应穿凿附会，恣意认定他在学校授课。

叶俊荣指出，讲学的部分只有浙江大学这一次27天的短期讲学，其他均属学术交流演讲或论文发表。

叶俊荣最后重申，来内政部前，近10年期间，专心从事学术研究，透过国际交流及研讨，把台湾宪政改革及民主转型的经验理论化，带到全世界，是件很重要的事。至于应邀演讲或论文发表，也是基于能将台湾好的法治理念、民主转型的经验推广到国际，应正面看待。

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