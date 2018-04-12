李克强考察上海两天：望深化“放管服”改革

中共中央政治局常委、国务院总理李克强前天（10日）至昨天（11日），在中共中央政治局委员、上海市委书记李强和市长应勇陪同下在上海考察。

据新华社报道，李克强期间先后考察了上海自由贸易试验区、外资企业上海罗氏制药公司、上海振华重工公司、华山医院、徐汇区江南新村、长阳创谷等处。

据报道，李克强首先到上海自由贸易试验区；近几年他几乎每年都到那里考察。

李克强赞赏自贸试验区在改革开放上的积极探索和新进展，要求上海以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，坚定不移推进改革、扩大开放，形成更多新经验。

听到介绍上海市实施政务服务“一网通办”，全部涉企事项平均办理时间压缩了85%，李克强给予充分肯定。

他表示，希望上海深化“放管服”改革，在优化营商环境、降低制度性交易成本方面取得更大成效，为市场增添活力，为群众提供便利。

在外企上海罗氏制药公司，李克强询问那里生产的抗癌药物采用何种标准、药价能否降低。

他说，扩大开放既利发展也能惠民。癌症是人类健康的头号杀手，各国应合作攻坚。这方面中国市场需求很大，中方将多措并举增加群众急需的抗癌药品供给，减轻患者负担，也希望生产企业薄利多销，实现患者和药企都受益。

据报道，上海振华重工公司是全球码头成套设备的领军企业。李克强勉励他们把高品质的中国制造和高品质的中国服务相结合，勇立国际竞争潮头，创造更佳业绩。

李克强也与洋山港四期码头控制中心工作人员视频交流。他表示，希望他们打造扩大开放的新窗口，为上海、长三角一体化乃至长江经济带发展，发挥更大辐射带动作用。

据报道，李克强来到华山医院，通过互联网远程会诊系统与青海果洛、云南腾冲、新疆喀什的医务人员对话，询问还有什么困难。

他说，中西部地区尤其是农村贫困地区优质医疗资源缺乏，要按照以人民为中心的发展思想的要求，在继续改善中西部地区中心医院检测设施的同时，积极发展“互联网+医疗”。

李克强表示，电信部门要为此通专线、提网速，医卫部门要更大发掘优质医疗资源的潜能，让好医生在中西部基层也能“触屏可及”。

李克强还来到徐汇区江南新村，对这里实行社区医养结合，帮助老人们居家养老表示赞许。

据报道，长阳创谷由纺织老厂房改造而成，汇聚大批创新企业和众创空间。李克强与创客们互动交流。

他说，创客们在老厂房开辟了新天地，是新旧动能转换的生动展现。要着力改善创新生态系统，打造“双创”升级版，通过“互联网+”更有效实现人才、设备等创新资源共享，加快推动经济转型升级。

李克强也充分肯定上海经济社会发展取得的成就。他表示，希望上海在以中共总书记习近平为核心的党中央坚强领导下，全面贯彻落实中共十九大精神，以更大力度的改革开放推动各项工作开创新局面。

据报道，中国国务院秘书长肖捷陪同考察。

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