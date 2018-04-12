耿爽：中方扩大开放与中美经贸冲突无关

中国外交部发言人耿爽昨天（11日）在北京例行记者会上表示，中方宣布扩大开放的重大举措与当前中美经贸冲突无关。

据新华社报道，中国国家主席习近平前天（10日）在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上，宣布中方进一步扩大开放的重大举措。有外媒认为，中方这些举措涵盖汽车、知识产权等领域，与此前美方表达关切的一些领域重合。

对于中方作出上述开放举措是否与当前中美贸易冲突有关，耿爽回应称：“我可以明确告诉你，中方宣布扩大开放的重大举措与当前中美经贸冲突无关。”

耿爽指出，了解中国政府运作的人都应该知道，出台如此众多的重大举措需要反复酝酿、深思熟虑、周密安排，不可能在短时间内作出决定。

耿爽说：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！中方一直在强调，我们将坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设。”

他说，此次中方出台这些举措正是落实中共十九大报告和政府工作报告的重要步骤，是中国根据自己的需要，按照自己的时间表和路线图自主开放的重大行动。

耿爽补充说：“中国扩大开放不受外界干扰，外界也干扰不了。”

据报道，近期，中美经贸冲突持续。中国方面已多次表态：“中方不想打贸易战，但绝不害怕打；美方有关人士错判形势，中方会奉陪到底。”

此外，中国驻加拿大大使卢沙野日前指出，中国对于中美贸易冲突的反应和举措恰恰是为了维护本国合法权益，捍卫多边贸易体制和世贸组织规则，合情合理合法，符合各国和各国人民利益。

卢沙野也强调，“中国制造2025”绝不是美国对华发起“301调查”的正当理由。

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