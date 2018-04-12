刘结一博鳌宴请台商 吁为两岸关系和平发展作新贡献

中国大陆国台办主任刘结一昨天（11日）在海南博鳌与台商午宴。他在致词时呼吁台商共担民族大义，为推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程作出新贡献。

据中通社报道，刘结一当天中午宴请由两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长所率领的台湾企业家代表团一行。

刘结一在午宴致词中表示，中共总书记习近平前一天的主旨演讲和对大家的重要讲话，为推动两岸关系和平发展、深化两岸经济文化交流合作具有重要指导意义。

刘结一表示，两岸同胞是血浓于水的一家人，共享机遇、共谋发展、共创辉煌是应有之义。最近，大陆国务院台办、国家发展改革委员会等31个部门出台《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》；这些惠及广大台湾同胞的措施正在加紧落实，许多措施已经到位，广大台资企业和台湾同胞已经并将会有更多切实的获得感。

刘结一指出，当前台海形势更加复杂严峻。大陆继续坚决贯彻中央对台工作大政方针，坚持一个“中国原则”和体现这一原则的“九二共识”，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。

大陆也将继续扩大两岸经济文化交流合作，同台湾同胞分享大陆发展的机遇，增进台湾同胞福祉。

刘结一表示，大陆坚决维护国家主权和领土完整，绝不容忍任何“台独”分裂图谋和行径。只要两岸同胞相向而行，携手合作，就一定能共同做大做强中华民族经济，共同实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。

最后，刘结一对现场台商表示，指他们都是台湾工商界知名人士，多年来为促进两岸经济交流合作作出重要贡献。希望大家把握历史大势、共担民族大义，继续发挥积极影响，为促进两岸同胞交流合作、推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程作出新贡献。

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