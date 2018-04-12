刘结一：大陆经济发展为台商带来新机遇

中国大陆国台办主任刘结一昨天（11日）下午考察海南台资农业企业，了解在琼台商的工作生活情况。他表示，台商为大陆经济社会发展作出很大贡献，推动着两岸关系的融合发展。大陆经济的高质量发展必然为广大台湾企业和台湾同胞带来新的发展机遇，为两岸经济合作开辟更广阔空间，提供更强劲动力。

据中新社报道，刘结一昨午考察了海南“莲雾大王”、台商黄益丰的莲雾基地，品尝了基地研发的莲雾品种“中国红”，与在琼的多名台商座谈。

黄益丰自1999年抵琼发展，专注莲雾种植，在海口、文昌、屯昌设有三个基地，种植莲雾1700余亩、近5万株。

海南与台湾两岛地缘相近，气候相似，人文习俗相通，长期以来在经贸、旅游、文化、科技、教育等方面有着广泛的交流与合作。

琼台农业合作则开创了两岸农业合作的先河。截至目前，海南已累计注册台资企业1800多家，涉及农业、工业、服务业等各个领域。其中，共引进台资农业企业600多家，引进台湾优良品种80多类500多个，实际投入资金3亿多美元（3.93亿新元），加速改变了海南传统的农业结构和生产方式。

黄益丰认为，琼台两地在农业生产技术、组织形式、深加工等领域有着广泛的交流合作空间。他还提到台资农业企业在土地到期续期、贷款、保险、惠农补贴等方面问题。

海南台资企业协会会长、海南上岛咖啡股份有限公司董事长江裕昌说：“在海南振兴美丽乡村、共享农庄方面，不少台商希望参与建设其中。”江裕昌表示，希望有指导台商进入该行业明确的政策指引，推动海南农旅融合发展。

与会台商还就吸引台湾青年抵琼就业创业、享受当地惠农政策的落实等进行了交流。

刘结一表示，希望台商在海南扎下根去，不断提升质量、扩大规模，把产业链延伸，带动海南相关产业向质量效益型发展。

刘结一也说，“两岸一家亲”，今年2月大陆国台办联合多部门出台促进两岸经济文化交流合作、惠及台湾同胞的31条措施，逐步为台湾同胞在大陆的学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇，这些措施正在加紧落实。

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