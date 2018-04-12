国台办：习近平讲话表达了“两岸一家亲”的真情善意

中共总书记习近平前天（10日）在海南博鳌会见台湾两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长一行并发表重要讲话。中国大陆国台办发言人马晓光昨天（11日）在例行新闻发布会表示，这一讲话高度肯定台商台企对大陆发展的贡献，也表达了“两岸一家亲”的真情善意。

中通社引述马晓光表示，习近平会见萧万长一行的讲话，宣示了陆方坚持“九二共识”、反对“台独”，克服困难，排除干扰，追求两岸关系发展光明前景的政策立场。此外，也高度肯定了台商台企对大陆发展的贡献，并表达了“两岸一家亲”。

马晓光表示，陆方愿意继续同台湾同胞分享大陆发展机遇，深化两岸经济文化交流合作，让广大台胞台企获得实实在在好处的真情善意。

马晓光指出，习近平的讲话也阐明了台湾问题攸关中华民族的根本利益，期望两岸同胞共担民族大义，共同推进祖国和平统一进程，共圆中华民族伟大复兴的“中国梦”。

马晓光说，习近平的讲话情真意切，掷地有声，获得了两岸同胞的广泛好评。两岸媒体对习近平的讲话都作了充分报道，两岸舆论也给予了高度评价。大陆方面一贯支持和保护台湾企业和台湾同胞来大陆投资兴业，到大陆发展事业。陆方的政策是一贯的、延续的。

马晓光也指出，在本届博鳌论坛年会的主旨演讲中，习近平已经宣布大陆扩大开放新的重大举措，“我想这些举措同样适用于台资企业”。

针对台湾陆委会的相关回应言论，马晓光指出，陆委会抛出的所谓回应，把坚持“九二共识”的共同政治基础说成是“大陆片面的政治主张”，以所谓尊重台湾民意对两岸关系及台湾未来发展的选择，来为“台独”分裂活动张目；并对大陆的发展道路说三道四，歪曲事实，混淆视听，不值得一驳。

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