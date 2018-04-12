国台办：赖清德的“台独”主张已非所谓的“个人言论自由”

中国大陆国台办发言人马晓光昨天（11日）在例行新闻发布会表示，赖清德以台湾行政院长的身份一再公然发表“台独”言论，其“台独”主张已经不是所谓的“个人言论自由”。其“台独”狂言，以及任何对这种言论的附和、纵容和支持都是十分危险的。

中通社引述马晓光表示，赖清德以台湾行政院长的身份一再公然发表“台独”言论，狂妄挑战两岸关系现状，严重挑衅两岸主流民意，危害台海和平稳定，危害两岸同胞特别是台湾同胞的根本利益，性质非常严重，影响极其恶劣。

马晓光强调，“台独”违背历史发展的潮流，违逆中华儿女的意志，也严重损害两岸同胞的利益，是不自量力，也不可能得逞。搞“台独”分裂只能给台湾同胞带来灾难。

马晓光强调，赖清德的“台独”主张已经不是所谓的“个人言论自由”，所以他的“台独”狂言，以及任何对这种言论的附和、纵容和支持都是十分危险的。

另一方面，针对中美贸易战，台湾总统蔡英文说“不要小看2300万人，台湾也是棋手，会顺势操作”。

对此，马晓光说，他没有看到详细的报道。从经济层面讲，两岸的经济合作是密不可分的，台湾某些人妄想利用中美贸易摩擦来干一些不太光明磊落的事情，“我想只能搬起石头砸自己的脚”。

他表示，同时，陆方也要再次告知台湾当局，还是要回到坚持“九二共识”、两岸关系和平发展的正确轨道上来，这样才能避免沦为“棋子”的地位，也不需要去膨胀地讲什么“也是棋手”。

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